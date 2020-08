BADEN. Der vergangene Samstag war ein großer Tag für die erst 17-jährige Jessica Kovacs, Tennisspielerin beim Badener Tennisclub (BTC). Die junge Dame lebt für ihren Sport, sie trainiert täglich vier bis fünf Stunden - Tennis, Kondi und Fitness zusammen. Nun konnte sie ihren ersten ganz großen Turniererfolg feiern.

Sie stand im Finale des ersten Turniers der Serie "Red Bull Thiem, Set, Match", das von Dominic Thiem ausgerichtet wird. Jessica besiegte im Finale Karina Moneta, eine ehemalige Vereinskollegin in einem kurzen Satz mit 4:0. In den insgesamt fünf Spielen gab Jessica nur zwei Games ab. Als Lohn für die tolle Leistung winkte zwar noch kein Preisgeld, dafür gab es Tickets für das ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle im Herbst.

"Die Regeln, die Dominic Thiem für seine Turnierserie ausgegeben hat, sind mir sehr entgegengekommen," erzählte Jessica nach ihrem Sieg. "Es wurde nämlich jeder Vorhand- oder Rückhand-Winner (also ein Schlag, den der Gegner nicht mehr erreicht) als doppelter Punkt gezählt. So soll ein offensives Spiel zustandekommen, und das habe ich gerne, auch bei 35 Grad." Jessica hat ihr Finalspiel in Alt Erlaa dann sogar mit so einem Winner und einem Freudenschrei beendet.