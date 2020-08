BADEN/RAURIS. Beim ersten ÖTSV Kids Elektro Trial Wettbewerb nach dem Corona Lockdown zeigten sich die Teamfahrer des Badener Trial Vereins etrial.at in Bestform. Der ÖSTV Kids e-Cup in Rauris am Wochenende 18./19.7. war eine 2 tätige Regenschlacht. Und trotzdem konnte das Team von etrial.at gesamt neun Podestplätze erringen:

Matthias Schmidt landete am ersten Tag nur auf Platz 2, fuhr am Sonntag dann aber sogar besser als der Lokal-Matador und belegte Platz 1. in der grünen Spur bis 10 Jahre.

Am Samstag verfehlte Oliver Cutka nur knapp das Podest, am zweiten Tag landete er dann aber am 3. Platz in der grünen Spur bis 10 Jahre

Die Podestplätze der gelben Spur bis 24“ wurden praktisch im etrial.at Team ausgemacht, überraschenderweise gewann der Neuling in der gelben Spur, Jakob Schmidt, an beiden Tagen – allerdings beide male punktegleich mit dem zweit platzierten Micheal Giwiser; lt. Reglement zählt bei Punktegleichstand, wer mehr fehlerfreie Runden gefahren ist. Simon Tremmel belegte an beiden Tagen mit nur wenigen Punkten Abstand den 3ten Platz.