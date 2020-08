Am Freitag kamen die Traiskirchen Grasshoppers als Tabellenführer der Baseball-Bundesliga Division-Ost nach Wiener Neustadt, um sich mit den heimischen Ducks zu messen. Die Gastgeber mussten gewinnen, um sich noch die rechnerische Chance zu wahren, als Nr. 1 aus Niederösterreich den Grunddurchgang zu beenden.

TRAISKIRCHEN. Das Spiel wurde von beiden Teams mit den jeweiligen Import-Pitchern gestartet und es sollte sich zu einem spannenden Duell zwischen Rick van Dijck für die Ducks und Heorhii Hvrytishvili für die Hoppers entwickeln. Das Matchup startete gleich mit einer Schrecksekunde für Wiener Neustadt, als der Holländer im Dress der Heimischen von einem harten Schlag von Grasshoppers-Leadoff-Hitter Philipp Eckel getroffen wurde. Van Dijck biss die Zähne zusammen und spielte weiter, musste aber gleich ein Double an den nächsten Schlagmann der Traiskirchner, Tobias Kiefer, abgeben. Der nächste Batter, Tobias Werner scorte Kiefer zum Stand von 2:0 für die Gäste, ehe das Inning durch die Defense der Ducks beendet wurde. Nach einem Walk für Moritz Scheicher durch den ukrainischen Import der Grasshoppers kam dieser in Zusammenarbeit mit seiner Defense unbeschadet aus dem Eröffnungsinning und es sollte länger dauern, bis die Angriffsreihen beider Seiten wieder etwas Zählbares gegen den jeweiligen Pitcher ausrichten konnten. Erst im 6. Inning waren es wieder die Gäste, die das Punktekonto erhöhen konnten. Nach einem Single von Hvrytishvili kam Alexander Schiller durch einen Walk auf Base ehe ein Fehler in der Defense der Ducks den Hoppers einen weiteren Run durch den Ukrainer einbrachte. Stefan Sucharowski übernahm dann als Pitcher für Wiener Neustadt und hielt sich ebenso wie Closer Oliver Pernet auf Seiten der Gäste schadlos. 3:0 für Traiskirchen lautete der Endstand.

Tags darauf trafen sich die Mannschaften in Traiskirchen wieder, um die Mini-Serie abzuschließen. Waren am Vortag die Defensiven der Teams tonangebend, sollten an diesem Samstag die Schläger auf beiden Seiten zum Leben erweckt werden. Alex Kienberger für die Ducks gegen Tobias Kiefer für Traiskirchen lautete das Pitcherduell und abermals hatten die Hoppers den besseren Start. Während Kiefer zu Beginn ein Single an Alexander Seidenberger abgeben musste, aber keine Runs zuließ, hatte Kienberger anfangs Probleme, seine Pitches zu kontrollieren. Mehrere Walks sowie Basehits von Kiefer und Alexander Schiller stellten rasch eine 3:0-Führung für die Gastgeber her. Konter Wiener Neustadt im 3. Inning: Plötzlich auch Schwierigkeiten für den Pitcher der Heimischen, Walks, Fehler in der Defensive und Hits von Alessandro Zoufal und Joey Randazzo – 3:3. Nächstes Inning, Angriff Ducks: Single Jan Hoffmann, Double Seidenberger, Homerun Ferdinand Obed – 8:3 Wiener Neustadt. Konter der Hoppers: Double von Sascha Obermayer, Single von Philipp Eckel, Homerun Tobias Werner – 8.6. Beide Coaches entschieden sich danach zum Pitcherwechsel. Michi Koller für Traiskirchen und Moritz Scheicher für die Gäste hießen die beiden neuen Werfer. Während die Offense der Traiskirchner damit vorläufig außer Betrieb war, legten die Schlagmänner der Ducks in den Folgeinnings zum Zwischenstand 12:6 nach. Wie schon so oft in dieser Saison ließen aber auch an diesem Tag die Grasshoppers die Köpfe nicht hängen, sondern bäumten sich im 8. Inning noch einmal auf. Single von Werner, Walk für Philipp Brenner, Homerun von Hvrytishvili – 12:9. Ein Single von Felix Lahsnig und ein Triple von Koller stellten den Anschluss zum 12:11 her. Die starken Wiener Neustädter ließen sich aber die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Im letzten Spielabschnitt legten Scheicher, Seidenberger, Obed und Sucharowski noch einige Hits drauf, ehe Ferdinand Obed als Closer keine Runs mehr zuließ und den 15:11 Auswärtssieg für die Enten sicher stellte.

Aufgrund der anderen Ergebnisse in der Division bleiben die Grasshoppers an der Tabellenspitze und treffen kommenden Sonntag in Wien auf den Rekordmeister Vienna Metrostars, gegen die die Traiskirchner als einziges Team bisher in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren konnten. Die Beginnzeiten des Doubleheaders im Ballpark Spenadlwiese sind 13 und 15.30 Uhr.