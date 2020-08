Karin Puscha feierte am Tag der Schlüsselübergabe an den neuen HypoNÖ-Filialleiter in Baden, Stefan Winkelmayer, nach 40 Jahren ihren letzten Arbeitstag in der Filiale Baden hatte.



BADEN. Zu ihrem 40-jährigen HYPO NOE Dienstjubiläum wurde von Vorstand Wolfgang Viehauser herzlich gratuliert und schweren Herzens in den Ruhestand verabschiedet. „40 Jahre Treue – eine unglaublich lange Zeit, in der Karin Puscha für uns und ‚ihre‘ Kundinnen und Kunden stets zur Stelle war. Es zeigt aber auch, dass die HYPO NOE auf sehr langfristige Parnterschaften setzt und ein guter Arbeitgeber ist. Herzlichen Glückwunsch und einen erholsamen, wohlverdienten Ruhestand“, so der Vorstand, der Karin Puscha Blumen überreichte. Puscha startete ihre Karriere bei der HYPO NOE im Jahr 1980, arbeitete von 1980-1989 in der Filiale Wiener Neustadt und danach – seit 1990 – am Standort Baden.