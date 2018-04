Schwimmen in reinem Vöslauer Mineralwasser

21.04.2018, 13:42 Uhr

Saisonstart am 28. April

„Im Thermalbad Vöslau findet man Ruhe und Vergnügen – alles, was das sommerfrische Herz begehrt. Vor allem aber kann man hier in reinem, natürlichem Vöslauer Mineral- und Heilwasser schwimmen. Die Ursprungsquelle von Österreichs beliebtestem Mineralwasser ist mitten im Thermalbad Vöslau, eingebettet im Grünen Becken“, so Carina Eichberger, Leiterin Thermalbad Vöslau, die auch eine neue 360 Grad Thermalbad-Tour auf www.thermalbad-voeslau.at mit Saisonstart ankündigt: 360 Grad Thermalbad Vöslau an 365 Tagen erleben lautet das Motto.

Tagesgäste und Kabanesen

Sommerfrische-Feeling gibt es im Thermalbad Vöslau für Tagesgäste sowie für die Mieter der 167 Kabanen und Appartements, die heiß begehrt sind. Die Warteliste für eine Kabane oder ein Appartement – die auch ganzjährig genutzt werden können - ist lang, wird sich allerdings spätestens Anfang 2019 etwas verkürzen, wenn 16 neue Appartements fertiggestellt werden. Der Startschuss für den Bau ist bereits erfolgt, Fertigstellungstermin für die 28 bis 55 m² großen Sommerfrische-Appartements ist im Januar 2019.



Die Thermalbad Vöslau Kollektion.

Die vor wenigen Jahren ins Leben gerufene Thermalbad Kollektion, mit der man sich sommerfrisches Jungbleiben-Feeling an jeden Ort der Welt zaubern kann, wird 2018 um zwei neue Produkte ergänzt: eine leichte Jacke aus feinster Baumwolle sowie ein Bademantel von P. LeMoult. Sommerfrische zum Anziehen, zum Aufsetzen, zum Essen, zum Liebhaben ist das Credo der Thermalbad Vöslau Kollektion. Die Kollektion wird permanent erweitert und besteht aktuell aus Jacke und Bademantel von P. LeMoult, Sonnenbrille von Andy Wolf in zwei Farben, der Thermalbad SAGAN Tasche, dem Badeanzug von Veronica Dreyer, zwei Thermalbad Hüten von Mühlbauer, einem kuscheligen Thermalbad Teddy, der Thermalbad Torte von Veronika Fischer, sowie Seife und Raumduft.

Der Schwimmende Salon

An die lange kulturelle Tradition des Thermalbades Vöslau, das seit 1822 als Jungbrunnen vor den Toren Wiens gilt, knüpft seit 2012 das Literaturfestival „Der Schwimmende Salon“ an. Kabanenintendantin Angelika Hager (alias Polly Adler) bittet von Ende Juni bis August die Crème de la Crème der deutschsprachigen Schauspielerinnen und Schauspieler auf die Insel des Quellbeckens in ihren Salon. Den Schwimmenden Salon 2018 eröffnet am 29. Juni Harald Schmidt. Für die jüngsten Thermalbad-Fans gibt es am 16. Juni einen Kinder-Salon. Kartenverkauf ab Anfang Mai.