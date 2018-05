Zeit, die Museen zu entdecken

02.05.2018, 15:03 Uhr

Auch die Badener Museen machen bei freiem oder ermäßigtem Eintritt mit und bieten das perfekte Programm für einen gelungenen Muttertagsausflug. Ob Theater, Familienführungen, Sonderausstellungen – für jeden Geschmack ist etwas dabei.Das Puppen- und Spielzeugmuseum (14.00 – 18.00 Uhr) eignet sich perfekt für Groß und Klein. An beiden Tagen führt Barbara Lorenz um 14.00 Uhr durch die liebevolle Sammlung zum Thema „Muttertag im Puppenmuseum“. Eintritt und Führung frei.Im Rollettmuseum ist an beiden Tagen (15.00 – 18.00 Uhr) bei freiem Eintritt die Sonderausstellung „Spielkarten im Rollettmuseum“ zu besichtigen. Am Samstag laden Badener SchülerInnen der HLA um 16.00 Uhr zur Aufführung „Zum Leben erweckt?! Museumstheater“. Und am Sonntag, 15.00 Uhr, führt Katharina Rosenbichler zum Thema „Was man am Körper trägt – Techniken des Bekleidens und Verhüllens“. Auch dieser Rundgang mit Originalobjekten aus dem Textilfundus ist – passend zum Muttertag - für Familien gedacht!Das Kaiserhaus lädt Familien am Samstag um 14.00 Uhr und am Sonntag um 11.00 Uhr zu einer Spezialführung (frei) zur aktuellen Ausstellung „Baden Zentrum der Macht 1917-1918“ ein. Am Samstag, 12. Mai (9.00 – 15.00 Uhr) kann gleichzeitig der Sonderphilatelietag im Erdgeschoß des Kaiserhauses bei freiem Eintritt besucht werden.Ein Muttertagsausflug ins Beethovenhaus Baden? Dort gibt es am Samstag um 11.00 Uhr und am Sonntag um 14.00 Uhr die freie Familienführung „HÖRT BEETHOVEN!?“.Im benachbarten Heimatmuseum Pfaffstätten wird die Ausstellung über den praktisch ausgestorbenen Einzelhandel in Pfaffstätten eröffnet, und im Traiskirchner Stadtmuseum (Wolfstraße 18) ist eine einzigartige Bügeleisenschau zu besichtigen.Details zu allen Veranstaltungen finden Sie auf www.museumsfrühling.at oder unter 02252 86800-580 (Abteilung Museen).