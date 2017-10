Blick in die Sterne - Jupiter: Heldenhafter Einsatz ohne Kompromisse!

09.10.2017, 16:13 Uhr

10.10.17 Heute wandert der Wohltäter Jupiter weiter ins Skorpion Zeichen, wo er bis November 2018 verbleibt. Damit kommen endlich vorrangig die Wasserzeichen Krebs, Skorpion und Fische erfolgsmäßig an die Reihe, aber auch die Jungfrauen und Steinböcke können durch den positiven Einfluss starken Rückenwind bekommen.

Mit dieser Jupiter Stellung gehen wir allen Dingen auf den Grund, vom schönen Schein lassen wir uns nicht blenden. Doch wie finden wir nun unser Glück in dieser Zeitperiode? Durch intensives Hinterfragen, Tiefgründigkeit bei allem, was wir in die Wege leiten und den Einsatz unserer spirituellen Seite. Mit einer leidenschaftlichen und kämpferischen Note verfolgen wir unsere Missionen, wir möchten unsere außergewöhnliche Persönlichkeit zum Ausdruck bringen, indem wir zeigen, was in uns steckt. Alles Oberflächliche ist verpönt, wir möchten mit unseren Handlungen in der Gesellschaft Spuren hinterlassen. Mit starker Überzeugung verfolgen wir unsere Ziele und verschreiben uns ganz unseren Ideen. Auch das soziale Engagement wird jetzt großgeschrieben. So helfen wir instinktiv Schwächeren auf den guten Pfad des Lebens zurück. Menschen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, können wir eine rettende Hand reichen, damit sie wieder auf die Sprünge kommen und die Sonne am Ende des dunklen Tunnels sehen.

Hüten Sie sich jedoch davor, sich als Retter aufzuspielen, sondern setzen Sie Ihr starkes Gerechtigkeitsempfinden zum Wohle anderer ein, ohne eine Gegenleistung zu fordern. Steigern Sie sich nicht in religiösen Fanatismus hinein und vermeiden Sie es, anderen Ihre Religion oder Lebensphilosophie aufzwingen zu wollen. Allzu hartnäckige Prinzipien von Moral und Recht können Sie jetzt schnell in eine Sackgasse führen. Therapeutische Maßnahmen stehen genauso unter einem guten Stern wie Auslandsreisen zur Erweiterung des Horizonts und Beschäftigung mit fremden Kulturen. Versuchen Sie, Ihre Macht weise einzusetzen und Ihre Mitmenschen nicht zu manipulieren. Beweisen Sie Durchsetzungskraft und Führungsstärke, eine überdurchschnittliche Anziehungskraft sorgt dafür, dass viele Menschen Ihrer Meinung folgen können. Nehmen Sie sich dennoch nicht zu viel vor und legen Sie sich selbst die Latte nicht zu hoch! Denn wenn Ihnen nur das Beste (Jupiter) gut genug ist, liegt die Gefahr nahe, leicht Rückschlägen ausgesetzt zu sein. Haben Sie eine Sache einmal für sich als richtig erkannt, kann Sie so leicht nichts mehr stoppen und eine enorme Leistungsbereitschaft ermöglicht es Ihnen, längerfristig dranzubleiben.Hüten Sie sich vor Verschwendungssucht und stellen Sie sich nicht besser dar als Sie sind! Streben Sie lieber ehrlich nach Wachstum und Aufstieg als sich durch eine übertriebene Erwartungshaltung an andere wichtig zu machen! (Stier, Löwe, Wassermann). Die Schützen unterliegen Spannungen und inneren Aggressionen – geben Sie nicht gleich auf, wenn jemand Sie nicht auf Anhieb supertoll findet, mit entsprechender Ausdauer und Durchhaltekraft können Sie Ihr Gegenüber mehr überzeugen als durch flotte Sprüche! Die Steinböcke versuchen mit zu viel Druck, andere von ihrer Meinung zu überzeugen. Die Fische können durch einfühlsame Kommunikation vielen Dingen den Weg ebnen. Die Widder sind beruflich neuen Projekten auf der Spur, die sich allerdings in Luft auflösen, bevor sie diese an Land ziehen können. Bleiben Sie am Ball, ein konsequentes Verfolgen der Dinge kann das Blatt noch zu Ihren Gunsten wenden. Den Zwillingen entgeht heute nichts, prüfen Sie jedoch die Gerüchte, die Sie verbreiten, vorher gründlich, sonst könnten Sie bei anderen rasch Ihre Sympathie einbüßen. Die Jungfrauen verfolgen mit Ausdauer und Liebe Ihre Arbeit, doch die zwischenmenschlichen Beziehungen bleiben dabei eindeutig auf der Strecke! Dabei knistert es durch Venus/Mars gewaltig, nehmen Sie die Brille ab und legen Sie mal den Stifte beiseite, jetzt ist Erotik angesagt! Plötzliche finanzielle Einnahmen können genauso winken wie vielversprechende Jobchancen! Die Waagen können sich bei einem Vorstellungsgespräch bestens verkaufen, mit ihrer charmanten, witzigen und auch einfühlsamen Art überzeugen Sie rasch und nachhaltig ihr Gegenüber.