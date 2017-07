Blick in die Sterne - Mars in Löwe: Lebenslust & Liebesspiel!

17.07.2017, 09:50 Uhr

20.07.17 Mit dem Eintritt des Planeten Mars in das Zeichen Löwe sind wir bis 05. September 2017 von Selbstbewusstsein und Optimismus getragen.

Wir können unsere Pläne schwungvoll durchführen, zeigen uns lebensbejahend und punkten mit einem souveränen Auftreten. Vitalität und Lebenslust regieren die kommenden Wochen, wir steuern unsere Ziele direkt und ohne Umschweife an und die Erotik rückt wieder in den Vordergrund. Genießen Sie Spiel, Spaß, Freude und prickelnde Flirts und den Schüchternen sei gesagt: Rauf auf die Bühne des Lebens und Charme versprühen, die Angebote werden nicht lange auf sich warten lassen!

Großzügiges und tolerantes Verhalten allgemein und innerhalb der Familie gestaltet heute das zwischenmenschliche Zusammenleben spürbar angenehm und freiheitlich. Ein guter Tag für die Liebe: Nehmen Sie sich genügend Zeit für Partner und Familie und genießen Sie angenehme und prickelnde Stunden der Entspannung und Erholung! Hektik und Stress, aufgrund von technischen Pannen und Veränderungen, können in diesen Tagen den Alltag etwas belasten. Bewahren Sie Ruhe und konzentrieren Sie sich bei der Arbeit auf das Wesentliche, bis sich die Unruhe legt. Die Zwillinge und Fische der 2. Dekade könnten in der Partnerschaft Täuschungen erliegen oder sich Illusionen hingeben. Nicht nur die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze sind auf erotische Eroberungen aus, auch den neutralen Zwillingen und abwartenden Waagen verleiht dieser Mars einen zusätzlichen Energieschub, der sie aus der Reserve lockt. Die Waagen kommen jetzt wieder in die Gänge und entdecken neuen, beruflichen Ehrgeiz. Die von Saturn durchgebeutelten Schützen erhalten von Merkur Rückenwind und genießen beruflichen Aufschwung.