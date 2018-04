27.04.2018, 12:02 Uhr

Henry-Flohmarkt am 4. Mai in Baden

BADEN. Am Freitag, dem 4. Mai, findet in der Rotes Kreuz Gasse 6 in Baden wieder der beliebte Rotkreuz Henry-Flohmarkt statt. Gelegenheit zum Stöbern gibt es von 13 - 18 Uhr.

