Vernissage der Ausstellung "Exotisches - Tropisches" von HELMUT KRATOCHVIL

Theater am Steg , Johannesgasse 14 , 2500 Baden AT

Baden : Theater am Steg |

Die bevorzugten Motive des Künstlers sind Tiere, Pflanzen und tropische Naturszenen. Eintritt frei. Ausstellungsdauer: 12.10.-29.10.2017., Helmut Kratochvil: Geboren in Baden bei Wien. Ausbildung HTL – Elektrotechnik, während der beruflichen Tätigkeit Studium der Zoologie und Botanik an der Universität Wien. Berufslaufbahn: Elektrotechnische Versuchsanstalt, Konstruktionsbüro, Selbständig, danach universitäre Laufbahn als Zoologe. Schriftstellerisches: Sachbücher, Satiren, Romane, Kurzgeschichten. Künstlerisches: Seit über 40 Jahren Malerei mit ca. 30 Ausstellungen im In- und Ausland. Die Maltechniken (Mischtechnik, Glasfenster, Tempera) wurden möglichst ohne Einflüsse neu entwickelt. Die meisten Bilder haben einen schwarzen Hintergrund, welcher mithilft, einen dreidimensionalen Effekt zu erzielen. Die bevorzugten Motive sind Tiere, Pflanzen und tropische Naturszenen, außerdem Stadtmotive und Portraits. Für einige Zeit entstanden auch Modelle für Bronzeminiaturen. Die Ausstellung im Kreativzentrum/Theater am Steg ist von Di-Fr von 14.00-20.00 h sowie während aller Veranstaltungen im Kreativzentrum frei zugänglich. Infos: Helmut Kratochvil, Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden, Tel.: 02252-86800-522