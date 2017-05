Goldregen für Badener Winzer

03.05.2017, 14:29 Uhr

7 eingereicht - 7 prämiert

So wurden alle hochkarätigen Weine vom Weingut Breyer Karl mit NÖ-Gold prämiert. 7 eingereicht - 7 prämiert, bedeutet, dass der Spätrot Rotgipfler Tradition, der Pino Gris Selection, der Muschelkalk Chardonnay, der Steinhäufel Rotgipfler, der Harterberg Merlot und der Harterberg Cuvée sowie der B1 Edition rot NÖ-Gold erhalten haben.

6 Goldene für Ceidl

Harte Arbeit trägt Früchte

Das Weingut Ceidl Bernhard darf sich über 6 Goldene freuen. So wurden Sauvignon Blanc 2016, Chardonnay 2016, Pinot Gris Ried Lexenbret 2016, Gelber Muskateller 2016, Rotgipfler 2015 und Rotgipfler 2016 mit NÖ-Gold ausgezeichnet.Das Weingut Familie Ceidl darf sich über das NÖ-Gold für den Rotgipfler 2016 freuen.Weitere 7 NÖ-Gold Prämierungen erhält Weingut Märzweiler-Streiterhof für die „Weißen 2016er“ Welschriesling, Sauvignon Blanc, Gelber Muskateller, Chardonnay und Ziefandler sowie für die „Roten“ Römerberg 2013 und Merlot 2014.Natürlich darf auch das Weingut Familie Ramberger in der Runde der prämierten Weine nicht fehlen. So erhielten die Zierfandler Trockenbeerenauslese 2014, der Black Berry NV und der St. Laurent 2015 NÖ-Gold.Weinbauvereinsobmann Andreas Ramberger freut sich, dass die harte Arbeit der Badener Winzer Früchte trägt und die herausragende Qualität der Badener Weine durch die Weinprämierungen sowohl in der Thermenregion wie auch in Niederösterreich anerkannt wird.Die prämierten Weine stehen zur Verkostung bei dem jeweiligen Winzer bereit, wenn es bei dem einen oder anderen wieder heißt „ausg’steckt is“. Eine Auswahl davon kann auch in der Badener Hauervinothek, am Grünen Markt, Brusattiplatz 2, 2500 Baden zu den Öffnungszeiten täglich von 10.00 bis 12.30 Uhr und 15.30 bis 18.30 Uhr verkostet werden.