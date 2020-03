Seit 150 Jahren wird in Uttendorf bereits der Josefimarkt gefeiert. Mit der Vielzahl an Ausstellern, dem Vergnügungspark und der heuer erstmals stattfindenden Josefiwiesn, ist der Markt im Bezirk Braunau der größte seiner Art.

HELPFAU-UTTENDORF (kat). Mehr als zehn namhafte Firmen haben sich in den letzten 15 Jahren in Uttendorf angesiedelt. Sie schufen rund 900 Arbeitplätze. Die Gemeinde hat sich somit zu einem wichtigen Wirtschaftsstandort im Bezirk Braunau entwickelt. Doch auch durch den Josefimarkt, der jedes Jahr am zweiten Wochenende im März stattfindet, hat sich die Gemeinde einen Namen gemacht. "Wenn die Nachfrage am Josefimarkt groß ist, ist die Wirtschaft im Wachsen", weiß Uttendorfs Bürgermeister Josef Leimer. Heuer findet der Markt zum 150. Mal statt. Von 13. bis 15. März 2020 befindet sich die Gemeinde im Ausnahmezustand. Der Startschuss für den Josefimarkt ist der Festbieranstich am 13. März um 19.30 Uhr durch Bürgermeister Leimer. Offiziell eröffnet wird der Markt 14. März um 13 Uhr durch Bezirkshauptmann Gerald Kronberger. Neben einer Modeschau der Fachschule Mauerkirchen, einer Oldtimer- und einer Fleckviehschau wird den Besuchern an drei Tagen wieder so einiges geboten. Am Samstag und am Sonntag öffnet der Markt jeweils um 9 Uhr. Auf einer Fläche von rund 20.000 m² befindet sich der Vergnügungspark. An allen drei Tagen werden Hubschrauber-Rundflüge angeboten. Neben den 150 Markt-fahrern sind auch rund 80 Aussteller vor Ort und präsentieren ihre Produkte. Durch den Markt ziehen zwei Musikgruppen und sorgen für Stimmung. Die Goldhaubengruppe veranstaltet wieder das traditionelle Café im Pfarrheim. Mit der "Josefiwiesen" gibt es heuer erstmals ein großes Partyareal.

Ein Eintritt, drei Partys

"Jetzt haben wir es endlich geschafft und wir haben für alle drei Zelte nur mehr einen Eintritt", freut sich Martin Binder vom Musikverein "Harmonie" in Uttendorf. Der Musiker ist mit seinen Musi-Kollegen fürs Bierzelt verantwortlich, das jährlich zahlreiche Besucher anlockt. Gemeinsam heißt es dann, drei Tage Vollgas arbeiten, damit auch alles reibungslos funktioniert. Neben dem Bierzelt stehen das Weinzelt sowie die Bar der Uttendorfer Sportler nun auf einer Fläche. Mit dem einmaligen Eintritt von acht Euro kann man dann gemütlich zwischen den Zelten pendeln. "Durch das Partyareal der Josefiwiesn wollen wir den Besuchern das Warten auf einen Platz im Bierzelt etwas versüßen", berichtet Binder. Das Bierzelt selbst wird umgestellt und auch etwas vergrößert. "Das schafft mehr Gemütlichkeit für den Gast und die Arbeiter", erzählt der Bierzeltwirt. Die Gänge werden verbreitert und auch auf der Bühne wird mehr Platz geschaffen. Am 13. März gibt es im Bierzelt anlässlich des 150. Jubiläums ein großes Gewinnspiel: Die ersten 150 Besucher nehmen automatisch an einer Verlosung teil, bei der es einen Reisegutschein im Wert von 600 Euro, gesponsert von der Firma HAI, zu gewinnen gibt. "Normalerweise steht die Planung des Bierzelts innerhalb von zwei Monaten. Heuer hat es schon um einiges länger gedauert", lacht der Musiker. Auf dem Platz vor den Zelten befindet sich das Gewerbezelt. Auch hier gibt es heuer einige Neuerungen. "Es wird in T-Form aufgestellt und hat somit drei Eingänge", so Leimer. Daneben befinden sich noch ein Piercer und zwei Essensstandln.