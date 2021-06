Die Gemeinden im Bezirk Braunau bauen aufgrund der geplanten Öffnungsschritte am 19. Mai das bereits bestehende Testangebot aus.

BEZIRK BRAUNAU. Um jedem Bürger im Bezirk Braunau pünktlich zu den bevorstehenden Öffnungen am 19. Mai die Möglichkeit einer Testung zu bieten, haben sich bereits einige Gemeinden dazu entschlossen, das bereits bestehende Testangebot auszubauen. Die Test-Kits werden vom Land Oberösterreich zur Verfügung gestellt und von geschultem Personal durchgeführt.



"Es ist höchsterfreulich, dass sich so viele Gemeinden bereiterklärt haben, die Selbsttests unter Aufsicht für Ihre Bürgerinnen und Bürger anzubieten. Beim Pilotbetrieb in der Gemeinde Traunkirchen hat sich gezeigt, dass das Angebot sehr gut angenommen wird. Es ist für viele eine gute und unkomplizierte Test-Alternative in nächster Nähe und rundet das bisher schon umfangreiche Testangebot sehr gut ab. Die Gemeinden und Städte erweisen sich einmal mehr als verlässliche Partner in der Bewältigung der Krise. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich", freuen sich Landeshauptmann Thomas Stelzer und Christine Haberlander über die rege Beteiligung.

Unter land-oberoesterreich.gv.at/coronatest sind alle Gemeinden aufgelistet, die Selbsttests anbieten.

Im Wohnzimmer selber testen

Ab 19. Mai gibt es zusätzlich zu dem Angebot der Teststraßen auch die Möglichkeit, sich selbst Zuhause zu testen: Die Selbsttests inklusive QR-Code sind in der Apotheke erhältlich. Das Testportal des Landes steht ab 19. Mai zur Verfügung. Der Test wird daheim durchgeführt, mit einem beigelegten QR-Code ausgestattet und ein Foto des Tests hochgeladen. Ein Erklärvideo ist auf der Homepage des Landes OÖ verfügbar.

Die untenstehende Liste wird laufend aktualisiert.

Testen in Lengaus Bücherstube

Im vorerst festgelegten Zeitraum von 19. Mai bis 30. Juni bietet die Gemeinde Lengau ein erweitertes Testangebot an: Zusätzlich zum bestehenden Testangebot werden in dieser Zeit auch Selbsttests unter Aufsicht in der Bücherstube durchgeführt. Möglich war dieser Schritt, laut Gemeinde, unter anderem auch aufgrund der vielen Freiwilligen, die sich für die Durchführung dieser Aufgabe gemeldet haben.

Zusätzlich zu den weiterhin bestehenden Öffnungszeiten von Dienstag, 8 bis 12 Uhr und Donnerstag, 13 bis 17 Uhr sind die Selbsttestungen montags und mittwochs von 15 bis 19 Uhr, freitags von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr möglich.

Die Selbsttests sind ebenfalls 48 Stunden gültig.

Die Gemeinde Lengau erweitert das Testangebot um Selbsttests unter Aufsicht.

Foto: Gemeinde Lengau

hochgeladen von Katharina Bernbacher

Zweite Teststraße in Altheim

Nach intensiven Verhandlungen mit dem Land Oberösterreich ist es Thomas Gut und Franz Weinberger gelungen, eine zweite Teststraße in der Rudolf-Wimmer-Halle in Altheim einzurichten. Ab 18. Mai ist diese zusätzliche Testmöglichkeit installiert. "Es freut uns, wieder ausreichend Testmöglichkeiten in Altheim zur Verfügung zu stellen und dadurch das öffentlichen Leben wieder etwas zu erleichtern", betonen Gut, Vizebürgermeister und Weinberger, Bürgermeister der Stadtgemeinde Altheim. Die Teststraßen sind täglich geöffnet, die Testzeiten bleiben gleich.

Thomas Gut, Vizebürgermeister Altheim, hat gemeinsam mit Bürgermeister Franz Weinberger eine zusätzliche Teststraße in Altheim installiert.

Foto: Gemeinde Altheim

hochgeladen von Katharina Bernbacher

Testen im Braunauer Theater

Auch die Stadtgemeinde Braunau bietet im ehemaligen Stadttheater in Braunau, in der Theatergasse 7, Selbsttests unter Aufsicht an. Von Montag bis Freitag ist die Testmöglichkeit von acht bis elf Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr, sowie samstags von acht bis 12 Uhr geöffnet. Die Administration wird von Gemeindemitarbeitern übernommen.

ACHTUNG: Geänderte Testzeiten ab 4. Juni

Ab 4. Juni werden die Öffnungszeiten adaptiert: Die Teststraße zur Selbsttestung ist dann montags bis freitags von 16.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Samstags sowie an Sonn- und Feiertagen ist die Teststraße in der Theatergasse in Braunau geschlossen.

Selbsttests in Lochen

Ab 20. Mai werden Selbsttests unter Aufsicht im Gemeindesaal im Bräugasthof in Lochen angeboten. Voraussichtlich gibt es das Angebot bis Ende Juni. Dienstags und Donnerstags werden die Testungen zwischen acht und 12 Uhr angeboten. Ausnahme ist der 27. Mai: An diesem Tag werden die Tests zwischen 14 und 18 Uhr durchgeführt. Am Samstag sind die Selbsttests zwischen 13 und 17 Uhr möglich.

Testangebot in Munderfing

Im Kellergeschoss des Gemeindeamts in Munderfing werden ab 19. Mai Selbsttests angeboten: Montag von neun bis elf Uhr, Donnerstag zwischen 15 und 17.30 Uhr und am Freitag von neun bis 11.30 Uhr sind die Selbsttests unter Aufsicht möglich.

Weitere Angebote zur Selbsttestung

Eine Anmeldung zu den Testungen funktioniert unter ooe.oesterreich-testet.at.