In der Nacht von 4. auf 5. August wurden 13 Feuerwehren zu einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in St. Johann gerufen.

ST. JOHANN. Am 5. August um 2.15 Uhr wurden Kameraden der FF Frauschereck, der FF St. Johann und der FF Maria Schmolln zu einem Einsatz mit der Alarmstufe drei gerufen: Ein landwirtschaftliches Anwesen im Ortsteil Schöfeck stand in Flammen. Bis drei Uhr Früh wurden noch zehn weitere Feuerwehren zur Unterstützung angefordert: FF Munderfing, FF Stallhofen, FF Aspach, FF Außerleiten, FF Höhnhart, FF Thannstraß, FF Wasserdobl, FF Arnberg, FF Großweiffendorf und die FF Mettmach.

Ersten Informationen zufolge konnten 15 Kühe aus dem Wirtschaftsgebäude, welches in Vollbrand stand, gerettet werden.