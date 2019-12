NMS Neukirchen/E. spielt das Musical „Eine Weihnachtsgeschichte“

Neukirchen. Mit Feuereifer wird bereits seit längerer Zeit an der NMS Neukirchen am neuesten musikalischen Schulprojekt geprobt und gefeilt. An drei Tagen im Jänner wird das Musical „Eine Weihnachtsgeschichte“ im Gemeindesaal zu sehen sein.

Der Geist der Weihnacht lehrt den skrupellosen Geschäftsmann Scrooge sein Herz für das Fest der Familie und der Nächstenliebe zu öffnen. Wie aus dem alten Geizhals ein Menschenfreund und Wohltäter wird, erzählen die Schülerinnen und Schüler der NMS Neukirchen in dem Musical (Musik und Buch von James Leisy) „Eine Weihnachtsgeschichte“ nach dem gleichnamigen Klassiker „A Christmas Carol“ von Charles Dickens. Musikalisch unterstützt werden die jungen Darstellerinnen und Darsteller vom schuleigenen Orchester (Leitung Manuel Kronberger) und dem Schulchor der NMS (Leitung Erika Hochradl). Die Inszenierung im Gemeindesaal übernimmt wieder Monika Wengler. Wer sich noch eine Eintrittskarte (€ 6,-) sichern möchte, kann dies ab dem 6. 1. 2020 telefonisch erledigen (0676/594 39 27 jeweils 17-19 h).

Die Spieltermine:

Freitag 10. 1. 2020, 19 h; Samstag 11. 1. 2020, 19 h; Sonntag 12. 1. 2020, 14 h