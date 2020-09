BRAUNAU. Nach 36 Jahren beendet Doktor Norbert Labmayer seine Praxistätigkeit als Arzt für Allgemeinmedizin in Braunau. Bis 30. September betreut er seine Patienten noch selbst, ab 1. Oktober übernimmt Doktor Stefan Pühringer die Ordination.

Alle vorliegenden medizinischen Informationen, Befunde und Medikation werden auf Pühringer übetragen, um eine nahtlose medizinische Versorgung weiterhin zu gewährleisten. Die Praxis befindet sich ab 1. Oktober im Ärztehaus am Stadtplatz 6, im ersten Stock. Telefonisch ist die Praxis nach wie vor unter 07722/63515 erreichbar.

Der junge Leondinger studierte in Wien Medizin, absolvierte anschließend seine Turnus-Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin im Krankenhaus Braunau und schloss im Zuge dessen seine Lehrtätigkeit in Labmayers Praxis ab. Seit einem Jahr ist er verheiratet und hat seinen Lebensmittelpunkt nach Braunau verlagert.