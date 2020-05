Das Regionalmanagement Oberösterreich (RMOÖ) Innviertel-Hausruck steht seit Kurzem unter neuer Leitung: Sandra Schwarz hat Anfang Mai die Geschäftsstelle in Braunau übernommen.

BRAUNAU. "Ich freue mich auf die zusätzliche Herausforderung als Geschäftsstellenleiterin. Ein tolles Team im Hintergrund erleichtert mir den Einstieg in die neuen Aufgaben. Gemeinsam wollen wir weiterhin viel für die Region Innviertel-Hausruck bewegen", betont Sandra Schwarz, neue Leiterin der Geschäftsstelle des Regionalmanagements Oberösterreich (RMOÖ) in Braunau. Schwarz übernahm den Posten Anfang Mai von Brigitte Dieplinger, die weiterhin als Regionalmangerin für grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Region tätig bleibt. Insgesamt arbeiten im RMOÖ-Team in Braunau fünf Regionalmangerinnen in den Bereichen Raum- und Regionsentwicklung, Nachhaltigkeit und Umwelt, Regionales Mobilitätsmanagement und grenzüberschreitende Zusammenarbeit.

"Ich bin davon überzeugt, dass wir mit Sandra Schwarz eine hervorragende Geschäftsstellenleiterin haben, die mit ihrer Sachkenntnis, ihrem Engagement und dem Team der Geschäftsstelle neue Impulse für unsere Region setzen wird", so Bürgermeister und Vorsitzender des Vereins Inn-Salzach-EUREGIO/ Regionalmanagement Innviertel-Hausruck Albert Ortig.