Nach mehr als 16 Jahren übergibt Klaus Mühlbacher sein Amt als Bezirksgeschäftsführer der OÖVP Braunau an Michael Huber.

BRAUNAU, ÜBERACKERN. Michael Huber, bei der Wahl 2021 als Bürgermeister der Gemeinde Überackern im Amt bestätigt, ist bereits seit 2015 in der Bezirksgeschäftsstelle tätig. Er dankt seinem Vorgänger für dessen Arbeit und gute Übergabe und freut sich auf die Herausforderung. "Wir haben in den nächsten Wochen bereits einige große Aktionen und Veranstaltungen geplant. Ich freue mich schon auf die verantwortungsvolle und schöne Aufgabe und die noch engere Zusammenarbeit mit unseren drei Abgeordneten sowie den vielen Funktionärinnen und Funktionären in den 46 Gemeinden im Bezirk“, so der neue OÖVP-Bezirksgeschäftsführer in Braunau, Michael Huber.

Klaus Mühlbacher, Abgeordneter zum Landtag, blickt stolz auf seine Funktionsperiode zurück. „Seit 2005 hat sich sehr viel getan im Bezirk Braunau. Angefangen von den Wahlerfolgen 2009 und 2021 im Bezirk über die vielen Projekte, die wir als Bezirkspartei federführend begleiten und umsetzen durften, war es mir immer eine große Ehre, als Bezirksgeschäftsführer der ÖVP für unseren Bezirk zu arbeiten. Als Landtagsabgeordneter kann ich diese Arbeit für die Partei und vor allem die Menschen im Bezirk Braunau nun fortsetzen“, sagt Mühlbacher.

Mitarbeiter gesucht

Die Bezirksgeschäftsstelle in der Ringstraße 36 in Braunau ist auf der Suche nach personeller Unterstützung. Informationen auf braunau.oevp.at oder unter der Telefonnummer 07722/63371.