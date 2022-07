Am Bezirks-Feuerwehrleistungsbewerb am Samstag, 2. Juli 2022 konnten die Kameradinnen und Kameraden der FF Mauerkirchen großartige Erfolge feiern. Ausgetragen wurde der Bewerb bei bestem Wetter am Waldfestgelände organisiert vom Bezirks-Feuerwehrkommando und der FF Maria Schmolln.

Die Aktivgruppe 2 ging in Bronte und Silber an den Start und erreichte in der 1. Klasse Silber einen beachtlichen fünften Rang.

Die beiden Jugendgruppen nahmen ebenfalls erfolgreich am Bewerb teil und konnten dabei unzählige Jugend-Feuerwehrleistungsabzeichen sowohl in Bronze als auch in Silber ergattern.

Die Gruppe "Mauerkirchen 1" konnte aufgrund der guten Ergebnisse der letzten Bewerbe am Parallelstart teilnehmen und erkämpfte sich dort in der Bezirksliga Bronze den hervorragenden 2. Rang. In der Klasse Silber konnte die Spitzengruppe schließlich mit einer Löschangriffszeit von nur 41,14 Sekunden und einem fehlerfreien Lauf den ersten Rang für sich erklären.

In der Ligawertung schließlich wurden alle Bewerbsergebnisse der bisherigen Saison berücksichtigt wodurch sich die Gruppe ebenfalls den 2. Rang in Bronze und den 1. Rang in Silber für sich beanspruchen durfte.

Bei der Siegerehrung wurden die großartigen Erfolge verkündet und die Pokale an die Siegergruppen verteilt.

Als Bewerbsleiter fungierte HAW Stefan Hollermaier, ebenfalls Mitglied der FF Mauerkirchen.

Neben zahlreichen Bewertern der FF Mauerkirchen standen auch zahlreiche Mitglieder der FF Mauerkirchen als Feuerwehr-Ersthelfer bereit um im Notfall zu helfen.

Herzliche Gratulation allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern!

Fotos: Gerald B. (OAW Gerald Badegruber) & FF Mauerkirchen