Dank an Kinderärztin Dr.Brigitte Bachmann, Mattighofen

25.07.2017, 18:40 Uhr

Frau Dr.Bachmann ordinierte mit großem Herzblut und Engagement als Kinderärztin in Mattighofen seit über 17 Jahren. Vor kurzem übergab Sie diese an ihren Nachfolger Dr.Niederseer, der an der gleichen Adresse weiterarbeitet.Als DANK und Anerkennung stellte sich die Vertetung der ÖVP Mattighofen mit Fraktionsobfrau Hermine Ebner (links) und Ers.GR Maria Schiemer mit einem kleinen Geschenk bei ihr ein. Frau Dr.Bachmann war auch in Albanien bei der "Allianz für Kinder" im Einsatz und wird dies auch weiterhin gerne tun!- DANKE für alles!!