MUSIKFEST St. Pantaleon 16.-18. Juni

Vom 16.-18. Juni veranstalten wir - die Musikkapelle St. Pantaleon - ein großes Fest im Zuge unseres 110-jährigen Jubiläums. (Das Festzelt steht neben der NMS St. Pantaleon)Am Fr., 16. Juni, findet ein Volksmusikabend unter der Moderation von Traudi Siferlinger statt. Folgende Gruppen werden an diesem Abend auftreten: Knedl & Kraut, Bleamibrocker, Tirolerisch g'spielt und die Haunsbergmusi.VVK: 13EUR // AK: 15EUR // Karten sind bei allen Musikerinnen und Musikern sowie auf www.oeticket.com erhältlich.

Am Samstag Abend findet ein Festumzug mit anschließender Unterhaltung mit der Blaskapelle Jung Otting statt.Der letzte Tag, 18. Juni, steht unter dem Motto "Im Schritt Marsch...". Am Vormittag werden zahlreiche Musikkapellen bei der Marschwertung ihr Können unter Beweis stellen. Im Anschluss an die Marschwertung findet der Festakt statt und danach sorgt die Trachtenmusikkapelle St. Georgen b. Salzburg für Unterhaltung im Zelt.Wir freuen uns schon jetzt auf Euer zahlreiches Kommen!