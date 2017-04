Traditioneller Maibaumfrühschoppen mit erstmaligem Seilziehen

, 5133 Gilgenberg am Weilhart AT

Am 1. Mai findet in der Stockschützenhalle in Gilgenberg wieder der traditionelle Maibaumfrühschoppen statt, der von der Landjugend alle 2 Jahre veranstaltet wird.

Vor 4 Jahren wurde der Maibaum das 1. Mal wieder händisch aufgestellt. Wenn das Wetter mitspielt, wird der Maibaum auch heuer wieder so aufgestellt, wie es bereits vor Jahrzehnten der Fall war.

Außerdem findet am 1. Mai erstmals ein Seilziehen statt, bei dem sich Frauen- und Männerteams mit je 5 Mitgliedern messen können. Anmeldungen sind noch bis zum 1. Mai mit einer E-Mail an landjugend-gilgenberg@outlook.com möglich.