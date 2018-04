Unsere "Lieblinge der Woche"

19.04.2018, 19:58 Uhr

Pfotenhilfe sucht liebevolle Besitzer für Coco, Maya und einen Schmusekater

LOCHEN AM SEE. Coco, Maya und ein verschmuster Kater warten derzeit im Tierheim auf neue Besitzer. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Tierpfleger der Pfotenhilfe Lochen unter 0664/5415 079, um einen Kennenlerntermin zu vereinbaren. Weitere Infos unter www.pfotenhilfe.org.Die 2017 geborene Mischlingshündin Coco wartet auf ein schönes Zuhause. Coco mag andere Hunde, ist ruhig und anschmiegsam.

Mag Kinder: JaMag andere Tiere: JaFährt gerne mit dem Auto mit: JaAnfängerhund: JaDie 2017 geborene Maya ist ein liebevoller und verschmuster Hund. Sie mag alle Menschen und Hunde.Mag Kinder: JaMag andere Tiere: JaFährt gerne mit dem Auto mit: JaAnfängerhund: JaDer rot-beige Kater ist zirka ein Jahr alt und sehr verschmust und liebevoll. Er sucht nach einem Zuhause, wo man ihm viel Liebe und Fürsorge entgegen bringt. Der Schmuser ist Freigang gewöhnt und mag andere Katzen.Fotos: Pfotenhilfe