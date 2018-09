VORTRAG - Ein herrschaftlicher, römischer Gutshof bei Altheim

06.09.2018, 11:42 Uhr

Ergänzend zur aktuellen Landesausstellung „Die Rückkehr der Legion – Römisches Erbe in Oberösterreich“ laden das Römermuseum Altheim und die ARGE Kunst und Kultur – Mitten im Innviertel laden zu einem Vortrag ein: Ein herrschaftlicher römischer Gutshof bei Altheim.



Im Frühjahr 2018 wurden im Zuge der Neuaufstellung des Römermuseums Altheim die römischen Fundstellen in der Altheimer Ortschaft Weirading wieder unter die Lupe genommen. Mit modernsten Forschungsmethoden konnten neue Ergebnisse erbracht werden. Diese werden in einem Vortrag am Donnerstag, 20. September 2018 um 19.30 Uhr im Kultursaal der Landesmusikschule Altheim präsentiert – Eintritt frei.

Vor dem Vortrag findet um 18 Uhr eine kostenlose Kuratorenführung im neugestalteten Römermuseum Altheim statt.

Eintritt frei!

Die Vortragenden, Dr. Stefan Traxler vom Oberösterreichischen Landesmuseum und Dr. Felix Lang von der Universität Salzburg, beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der ländlichen Besiedlung im Nordwesten der römischen Provinz Noricum. Der Gutshof in Weirading, dem eine luxuriöse Badeanlage angeschlossen war, zählte ihren Ergebnissen zufolge zu den größten Höfen dieser Gegend. Ein Vergleich mit anderen Anlagen in der Region lässt in die römische Landwirtschaft in Oberösterreich und Salzburg einblicken. Das Innviertel hatte zur Römerzeit hier eine besondere Bedeutung: Es war die Kornkammer des Römischen Reiches in Oberösterreich. Mit dem hier angebauten Getreide wurden Städte (Salzburg/Iuvavum, Wels/Ovilava) und Militärs am Donaulimes versorgt. Ackerbau und Viehzucht prägten damals das Leben in unserer Region – das wird auch im neu eingerichteten Römermuseum Altheim gezeigt.---Vortrag:mit Dr. Stefan Traxler (OÖ. Landesmuseum) und Dr. Felix Lang (Universität Salzburg)Donnerstag, 20. September 2018 um 19.30 UhrKultursaal der Landesmusikschule Altheim, Braunauer Straße 9, 4950 Altheim