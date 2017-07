Zwölf Frauen und drei Männer formen künftig Kunststoff

18.07.2017, 13:43 Uhr

MATTIGHOFEN, RIED. 15 BFI-Kursteilnehmer, davon acht in Ried und sieben in Mattighofen, legten kürzlich mit Erfolg ihre Lehrabschlussprüfung im Fachbereich Kunststoffformgeber ab. Die 18-monatige Ausbildungszeit wurde genutzt, um sowohl fachliche als auch persönliche Kompetenzen zu erweitern. Die Facharbeiter-Kurzausbildung wurde zur Gänze vom AMS Braunau und Ried finanziert. Erfreulich: Alle Absolventen haben gute Jobaussichten, manche sogar schon ihren Dienstvertrag in der Tasche.