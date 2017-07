FPÖ schickt vier Kandidaten aus dem Bezirk ins Rennen

26.07.2017, 21:00 Uhr

Während Ratt in erster Linie Seniorenangelegenheiten am Herzen liegen – er ist Landesobmann des Oö. Seniorenrings –, möchte sich Pohler für die Verkehrsinfrastruktur und die direkte Demokratie einsetzen. „Junge Menschen wollen mitbestimmen, was in unserem Land passiert“, so Pohler.Auch Rudolf Meindl, FP-Ortsparteiobmann in Lengau und Oberst im Militärkommando Salzburg, sowie der Braunauer Vizebürgermeister und ÖBB-Fahrdienstleiter Christian Schilcher gehen ins Rennen. Meindl widmet sich vor allem dem Thema Sicherheit und spricht sich dafür aus, dass Polizei und Militär aufgerüstet werden. Schilcher ist es berufsbedingt ein Anliegen, dass der öffentliche Verkehr gestärkt wird und im Rahmen des regionalen Verkehrskonzeptes die Züge besser mit den Busverbindungen verknüpft werden.