Goldener Herbst für Braunauer Modellschiffclub

03.10.2017, 07:12 Uhr

Leider wurden die Bewerbe von vielen Regengüssen begleitet. Doch die Modellbauer manövrierten ihre Schiffe in den jeweiligen Klassen trotzdem durch den gesetzten Kurs. Viele Teilnehmer kamen auch ausTschechien, Deutschland und Ungarn.In Oberwaltersdorf/NÖ. erkämpfte sich Mergl Sabine 3 x Gold,Feichtenschlager Helga 1 x Silber und Mergl Martin 1 x Bronze.

Beim eigenen Bewerb in Gundholling erzielte Mergl Sabine2 x Gold, 1 x Silber, Schaller Florian jun. 1 x Gold, FeichtenschlagerFranz 1 x Silber, 1 x Bronze, Zauner Christoph 1 x Silber undFeichtenschlager Helga 1 x Bronze.Beim 3. Bewerb in Passau holte sich Mergl Sabine 1 x Gold und2 x Silber, Zauner Felix 2 x Silber und Mergl Martin 1 x Bronze.Bis zum 1. Maiwochenende 2018 ist nun genug Zeit, die Schiffe zu pflegen oder gar ein neu zu bauendes Modell in Erwägung zuziehen.