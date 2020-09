Die Stadt Wien lädt zum kostenlosen Fotoworkshop im ÖBB-Infocenter "Stadtraum" in der Nordwestbahnstraße. Der Fokus liegt auf Bahnarealen und Handy- bzw. Tabletfotografie.

BRIGITTENAU. Am Areal des Nordwestbahnhofs soll bis 2033 ein neuer Brigittenauer Stadtteil entstehen – inklusive zehn Hektar Grünraum, 6.500 Wohnungen und einem neuen Bildungscampus.

Im neuen ÖBB-Infocenter "Stadtraum" können sich Interessierte über die Pläne für das Nordwestbahnviertel informieren. Daneben werden am Standort in der Nordwestbahnstraße 16 verschiedene Veranstaltungen abgehalten.

Fokus: Fotografie mit Handy und Tablet

Am Freitag, 25. September, 16–19 Uhr, und am Samstag, 26. September, 15–18 Uhr, steht ein kostenloser Fotoworkshop mit Fokus auf Handy- bzw. Tabletfotografie am Programm.

Bahnareal Nordwestbahnhof in Wien

Gemeinsam mit Fotograf Tomislav Josipovic werden die Besonderheiten eines Bahnareales am Nordwestbahnhof fotografisch eingefangen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bearbeitung der Aufnahmen, um das Besondere aus "Alltagsbildern" herauszuarbeiten.

Eine Anmeldung ist unter 01/319 82 00 oder graetzelspaziergang@wien-event.at erforderlich.