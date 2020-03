Es war ein überaus erfolgreiches Konzept, das der PILUM Literaturverlag aus Strasshof, die russischen Autorinnen um Boris Telkov und Olga Murzina sowie die Hainburger Autorenrunde in den vergangenen zwei Jahren mit dem russisch-deutschen Buch „Menschlichkeit überwindet Grenzen“ verwirklicht hatten. Ein grenzübergreifendes Aufzeigen wahrer Begebenheiten von gelebter Menschlichkeit mit 31 Autorinnen und Autoren aus mehreren Ländern.

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass es schon über zehn Buchpräsentationen in Österreich, Russland, Deutschland und der Slowakei gab. Vom 16. und 22. März kommen wiederum mehrere Kunstschaffende aus Russland sowie u.a. auch aus der Partnerstadt Rodgau in den Hainburger Raum anlässlich weiterer Präsentationen des Buches in seiner bereits 3. Auflage, diesmal in Wien und Bratislava.

Neben zweier Lesungen, Sightseeing in Wien und Bratislava steht natürlich ein umfangreiches Besichtigungsprogramm der Nationalpark-Region bevor, u.a. auch ein Besuch in Carnuntum sowie des März-Beethoven-Konzerts der Hainburger Haydngesellschaft.

Ein weiterer Programmpunkt findet anlässlich „75 Jahre Kriegsende“ am Freitag, den 20. März 2020 um 9 Uhr am Hainburger Friedhof mit einer Kranzniederlegung am Russendenkmal statt. Ein kurzer Festakt ist geplant als wichtiges symbolisches Zeichen in Zeiten weltweiter Unruhen. So soll durch die uralische Sängerin Marina Ovechkina auch ein übersetztes Lied des österreichischen Exilautors Boris Brainin erklingen, der viele Jahre im uralischen GULAG verbrachte.Ljubica Perkman aus Rodgau, wird eines ihrer Friedensgedicht vortragen.

Am Freitagabend, 20. März, findet dann um 18 Uhr ein Oster-Mal-Workshop mit uralischer Maltechnik der russischen Künstlerin Svetlana Parysheva in der Villa Pannonica in Wolfsthal, Villagasse 9 statt. Man kann Eierbecher, Eier, Schneidbretter, usw., alles was man gerne bemalt haben möchte, zum Workshop mitnehmen. Zum Abschluss gibt es in Wolfsthal ein Buffet mit typisch russischen Gerichten.