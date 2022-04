Der Euro, die Reisefreiheit oder das Verbot von Einweg-Plastik – die Europäische Union geht uns alle etwas an und darum ist ein europäisches Verständnis für uns alle wichtig. Es ist wirklich toll, dass die BHAK und BHAS Bruck nun eine "Botschafterschule des Europäischen Parlaments" ist. Die Jugendlichen der Region setzen sich somit intensiv mit europäischen Werten wie Demokratie, Freiheit und Gleichheit auseinander. Gerade in diesen Zeiten ist die Demokratie besonders wichtig. Durch die Vernetzung der Schulen mit der EU bekommen die Jugendlichen einen Einblick, ein besseres Verständnis und sie können sich mit anderen Mitgliedern austauschen. In meiner Schulzeit habe ich auch an solch einem EU-Projekt teilgenommen und in Stuttgart Jugendliche aus sieben anderen europäischen Ländern kennengelernt – es war eine tolle Erfahrung.

BHAK Bruck wurde zu Botschafterschule des Europäischen Parlaments ernannt