SOMMEREIN. Nachspeise über Nachspeise. Kekse, Kuchen, Pralinen. Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine besinnliche und schöne Zeit mit Familie und Freunden. Doch eine Sache gibt es, die nach den Feiertagen niemand gerne macht. Kennen Sie es? Genau! Der Weg zur Waage. Nach zu vielem ausgiebigen Abendessen, viel zu köstlichen Desserts und Unmengen an (leckeren) Weihnachtskeksen, ist es Zeit, die Weihnachtskilos purzeln zu lassen und den Körper wieder in Schwung zu bringen. Ann-Christin Eppinger aus Sommerein ist Ernährungs- und Personaltrainerin und verrät ein paar Tipps, wie man nach den Feiertagen wieder fit wird.

Detox - für Körper und Geist

Neben der „richtigen“ Ernährung, ist ausreichend Bewegung essentiell, um den Stoffwechsel wieder in Gang zu bringen. Ernährungstechnisch ist darauf zu achten, vor allem Wasser und ungesüßte Tees zu sich zu nehmen, anstatt gesüßter Säfte oder Limonaden. Brennnessel, Marillendistel, Ingwer und Minze – in Form von Tees – oder Artischocken helfen bei der Entgiftung des Körpers, so Ann-Christin Eppinger. Zusätzlich zum Detox für den Körper, sei „Digital Detox“, insbesondere vor dem Schlafengehen, ratsam. Das blaue Licht, die elektronische Geräte wie Smartphones aussenden, hindern uns an einem durchgehenden und erholsamen Schlaf. Die Handy-Zeit vor dem Schlafengehen zu kürzen und stattdessen ein Buch herzunehmen, fördere den Melatoninhaushalt und demnach auch unseren Schlaf.

Ernährung ist das A und O

Möchte man eine Entgiftungskur machen, so gelten dieselben "Regeln" wie für eine allgemein gesunde Ernährung. Speisen, die viel Fett oder Zucker enthalten, sollten dringend vermieden werden. Ebenso sollten Fast Food und Alkohol am besten gar keinen Platz in der eigenen Ernährung haben. Ein Gläschen Sekt zu Silvester bringt einen nicht gleich um, es sollte aber auch wirklich bei dem einen Glas bleiben! Es sei auch ratsam, Fastentage einzubauen, so die Ernährungstrainerin, allerdings sollte das vorab mit dem Arzt oder Diätologen abgeklärt werden. Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine stressige Zeit, daher sollte insbesondere nach den Feiertagen eine ordentliche Portion Schlaf nachgeholt werden.

Ein Tipp der Ernährungstrainerin zum Kochen: "Für jene, die auf eine gesunde Ernährung achten und entgiften, sind Bitterstoffe, die in bitter schmeckenden Kräutern, Gemüse und Obst, wie Grapefruit, Kohl, Kurkuma und Mangold enthalten sind, zu empfehlen. Diese unterstützen die Leber, die die Entgiftungszentrale unseres Körpers ist."

Sport ist gesund!

Detox beinhaltet zum Einen eine gesunde Ernährung, zum Anderen aber auch ausreichend Bewegung, am besten an der frischen Luft. Welchen Sport man betreibt, hängt von der jeweiligen, individuellen Körperkonstitution ab, so Ann-Christin Eppinger. Neben Spazierengehen und Walken, fördern, unter Anderem, auch Laufen und Radfahren den Stoffwechsel und bringen den Körper (und die Psyche) wieder ordentlich in Schwung.

Die Kombination aus einer gesunden Ernährung und ausreichend Bewegung regt nicht nur den Stoffwechsel, sondern auch die Lebertätigkeit an. Durch den Schweiß, den wir, insbesondere beim Sport produzieren, können Giftstoffe aus unserem Körper absorbiert werden - auch das trägt zum Entgiften des Körpers bei.