Die neu geschaffene Begegnungszone „Smutnyplatz`l“ in Bruck wurde nun feierlich eröffnet.

BRUCK/LEITHA. Der Gymnasiumweg zwischen der Harzhausergasse und der Hanuschstraße – bei den Anrainern als "Gangl" bekannt – ist ein zentraler Verbindungsweg zwischen Neuer Siedlung und Innenstadt für alle Fußgänger und Radfahrer. Das zuletzt bis Ende der 1980er-Jahre von der Familie Smutny als Greißlerei genutzte Gebäude stand seit etwa 30 Jahren leer und wurde im Vorjahr abgerissen. Der neu gestaltete Platz soll eine Möglichkeit bieten zu rasten, zu tratschen oder die Nachbarn zu treffen. Bürgermeister Gerhard Weil gab 2019 den Auftrag zum Abriss und Umbau der frei werdenden Fläche: "Eine bloße Versiegelung wäre ohne Nutzen für Anrainer, Passanten und die Umwelt gewesen. Hier kommen nun täglich viele Leute vorbei, die an der Neugestaltung große Freude haben." Der geschaffene Treffpunkt für Generationen soll auch Vorbild für andere Grätz'l in Bruck und Wilfleinsdorf sein, wie Weil meinte.

Gemütliches Plätzchen

Der Initiator der Umgestaltung, Gemeinderat Michael Winter freut sich besonders: "Mit der abgerissenen Greißlerei verbinden viele Menschen in der Umgebung schöne Erinnerungen. Nun ist an dieser Stelle ein gemütliches Plätzchen für alle, die hier entlang kommen, entstanden. Das ist ein echtes Vorzeigeprojekt im Herzen unserer Siedlung." Beim Eröffnungsfest war als Ehrengast Hermine Smutny-Brinda (Jahrgang 1931) mit dabei, die die Greißlerei bis Ende der 1980er Jahre betrieben hatte und die, so Winter "alle, die damals noch Kinder waren, auch heute beim Namen kennt." Zu kleinen Erfrischungen und Snacks sowie Livemusik lud Bürgermeister Gerhard Weil alle Anrainer ein.