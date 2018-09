Lourdesgrotte / Wallfahrtspark Maria Ellend

19.09.2018, 13:40 Uhr

Gleich am Eingang befindet sich das Missionshaus, die Ausstellung, die einen Einblick in die weltweite Missionsarbeit der Missionare von der Heiligen Familie bietet. In der einzigen österreichischen Ordensniederlassung betreuen die Brüder und Patres seit 1929 den Wallfahrtsort Maria Ellend mit seinem Gnadenbild der Muttergottes und der dazugehörenden Wallfahrtsanlage (Lourdesgrotte).mehr Bilder gibt es hier: