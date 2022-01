BURGENLAND. Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit gestern 115 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 1.032. Eine 66-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben.

46 Erkrankte im Spital

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 46 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich elf Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 1.746 (+5) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

151.101 dritte Stiche

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 235.154 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 151.101 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 330,10. Die Zahlen in den Bezirken:

· Eisenstadt-Stadt: 335,00

· Rust: 200,00

· Neusiedl am See: 280,00

· Eisenstadt-Umgebung: 336,36

· Mattersburg: 230,00

· Oberpullendorf: 264,86

· Oberwart: 259,26

· Güssing: 176,00

· Jennersdorf: 135,29