Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit gestern 37 Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt auf 396. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 20.479.

84-jährige Frau verstorben

Das Burgenland hat einen Todesfall zu beklagen: Eine 84-jährige Frau aus dem Bezirk Güssing ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 18 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befindet sich eine Personen in intensivmedizinischer Behandlung. 722 (+45) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 212.453 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. Davon sind 199.647 Personen bereits zweimal geimpft. 4.075 Drittstiche wurden bereits verabreicht.

Sieben-Tages-Inzidenzen

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 94,9. Die Zahlen in den Bezirken: