Auf Initiative von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gab es heuer zum zweiten Mal eine Online-Auktion zu Gunsten der Aktion „Licht ins Dunkel“ des ORF. Es wurden insgesamt 115 Objekte versteigert.

BURGENLAND. „Die Online-Auktion war ein großer Erfolg: Es konnte ein Reinerlös von 80.273 Euro erzielt werden, der zur Gänze der Aktion ‚Licht ins Dunkel‘ zugutekommt. Ein großes Dankeschön gilt allen, die mitgesteigert und die Objekte zur Verfügung gestellt haben. Damit zeigt sich einmal mehr, dass die Burgenländerinnen und Burgenländer ein großes Herz haben, wenn es darum geht, Menschen in Not zu helfen“, so LH Hans Peter Doskozil.

Prominente stellten Preise zur Verfügung

Die Idee zur Online-Auktion entstand 2020, als die traditionelle „Licht ins Dunkel“-Gala des Landes Burgenland bedingt durch die Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden konnte. Zahlreiche burgenländische Künstler aber auch Sportler, Touristiker und andere Persönlichkeiten haben kostenlos Preise und Werke zur Verfügung gestellt.

LH Hans Peter Doskozil im Gespräch mit Patricia Schuller im ORF-Landesstudio Burgenland am 24. Dezember 2021

Foto: Landesmedienservice

hochgeladen von Christian Uchann

Höchster Betrag für Weine aus dem Burgenland

Die Online-Auktion lief vom 27. November bis 17. Dezember 2021 auf der Plattform lichtinsdunkel.burgenland.at. Der höchste Betrag wurde bei dem Los „Bordeaux war gestern, Burgenland ist heute - 24 große Weine aus dem Burgenland“ mit 15.000 Euro erzielt.