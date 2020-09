Der luxemburgische Sozialkommissar Nicolas Schmit spricht sich für „gerechte Mindestlöhne“ aus und begrüßt die Anstellung pflegender Angehöriger.

BURGENLAND. „Die Kommission begrüßt alle Bemühungen, gerechte Mindestlöhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu realisieren“, sagt Schmit im Interview mit „Burgenland kompakt“, das an alle Haushalte im Burgenland verschickt wird.

Pflegende Angehörige

Der EU-Kommissar unterstützt auch die Politik des Burgenlandes, pflegende Angehörige anzustellen: „Angehörige erbringen in Österreich wie in anderen EU-Ländern einen wichtigen Anteil an der Pflege. Daher begrüße ich die Maßnahme des Burgenlands, pflegende Angehörige zu unterstützen. Dieser Schritt sichert die pflegenden Personen sozialversicherungsrechtlich ab und verkörpert eine regelmäßige finanzielle Anerkennung ihrer Arbeit.“

„Soziale Gerechtigkeit“

Schmitt unterstreicht die Bemühungen der Kommission „soziale Gerechtigkeit und Wohlstand“ für alle zu verwirklichen. Der Strukturfonds der EU und der Europäische Sozialfonds – von beiden profitiert das Burgenland – spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle, um „wirtschaftliche Unterschiede zwischen den Regionen und Arbeitslosigkeit zu verringern sowie das Potenzial der Menschen zu entwickeln und soziale Integration zu fördern“.

„Soziale Modellregion“

LH Hans Peter Doskozil zeigt sich über die Einschätzung der burgenländischen Reformen durch EU-Kommissar Schmit erfreut: „Das Modell der pflegenden Angehörigen und der Mindestlohn sind zwei zentrale Themen des Zukunftsplan Burgenland. Die Unterstützung durch den EU-Sozialkommissar Nicolas Schmit bestätigt die Richtung unserer Politik und macht uns zu einer sozialen Modellregion innerhalb der Europäischen Union.“