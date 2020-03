Große Überraschung kurz vor dem am Samstag stattfindenden Landesparteitag der FPÖ Burgenland. Auf Intervention des interimistischen Landesparteiobmannes Alexander Petschnig dürfte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer bei die Wahl des FPÖ-Chefs im Burgenland antreten.

BURGENLAND. Laut einer Presseaussendung ist Alexander Petschnig an FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer herangetreten, und hat diesen gebeten, die FPÖ-Burgenland als Obmann anzuführen.

„Hofer ist Burgenländer mit Leib und Seele“

„Mit Hans-Peter Doskozil als Landeshauptmann gibt es im Burgenland einen Gegenspieler als SPÖ-Obmann, der bundespolitisches Gewicht aufweist. Norbert Hofer ist Burgenländer mit Leib und Seele. Kein anderer Politiker konnte in diesem Bundesland mehr Stimmen auf sich vereinen als Norbert Hofer bei der Bundespräsidenten-Wahl, wo ihm über 100.000 Burgenländerinnen und Burgenländer das Vertrauen geschenkt haben. Ich denke, dass er als Zugpferd die FPÖ Burgenland in eine erfolgreiche Zukunft führen wird“, so Petschnig.

Hofer dürfte der Bitte von Petschnig nachkommen und beim Landesparteitag der Burgenländischen FPÖ am Samstag in Neudörfl als Kandidat für den Landesparteiobmann zur Verfügung zu stehen.

Tschürtz: „Finde das super“

„Begeistert“ über diese Entscheidung zeigt sich Ex-Parteichef Johann Tschürtz. „Ich finde das super. Norbert Hofer ist ein gewichtiger Gegenspieler zu Hans Peter Doskozil“, so Tschürtz, der nun mit keinen weiteren Gegenkandidaten rechnet. Bis vor kurzem hätte das Duell am Parteitag Alexander Petschnig gegen Manfred Haidinger gelautet.

Norbert Hofer will sich vor dem Landesparteitag am Samstag nicht dazu äußern.