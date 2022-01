Bei der Volkspartei Burgenland stehen heuer das Thema Nachhaltigkeit, die Kontrollarbeit im Landtag und die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen auf der Agenda

BURGENLAND. Die ÖVP hat am Montag ihre Schwerpunkte für 2022 präsentiert. Einer davon ist die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl im Herbst: „Wir sind auf Augenhöhe mit der SPÖ, das soll auch so bleiben“, betont Landesparteiobmann Christian Sagartz. Man wolle jedenfalls "weiblicher werden und das starke Niveau in den Gemeinden halten". Derzeit hält man bei 82 ÖVP-BürgermeisterInnen, die SPÖ bei 84.

10-Punkte-Programm für Nachhaltigkeit

Inhaltlich will sich die ÖVP heuer intensiver mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. „Umwelt- und Klimaschutz ist eine große Verantwortung, die wir gegenüber unserer nächsten Generation haben“, sagt Sagartz. Unter dem Motto "Volkspartei denkt nachhaltig" werde daher ein 10-Punkte-Programm erarbeitet.

ÖVP will "Missstände aufzeigen"

Als "größte Oppositionskraft" werde man außerdem weiterhin "die SPÖ-Alleinregierung kontrollieren und Missstände aufzeigen“, bekräftigt Klubobmann Markus Ulram. Der SPÖ mangle es am Willen, transparent und offen zu regieren, so der Vorwurf. Für die ÖVP sei das ein absolutes No-Go. Thematisch setze der ÖVP-Landtagsklub auf eine "regional gleichwertige Gesundheitsversorgung mit fünf vollwertigen Spitälern". Hier gebe es noch viele offene Baustellen.

In der Pandemiebekämpfung zeige Omikron, "dass Impfungen und Auffrischungsimpfungen wichtiger sind denn je. Nur so können wir die Infektionswelle eindämmen."