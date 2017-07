Hochwasserplan für Eferding

20.07.2017, 16:32 Uhr

Leserbrief zum Artikel: "Dem Hochwasser Platz schaffen" vom 13./14. Juli 2017.

Es muss doch mit etwas Verstand und Leichtigkeit möglich sein, links und rechts der Donau entlang, Auffangbecken mit mit je einem Fassungsvermögen von einer Million Kubikmeter zu ermöglichen. Und uns zig Millionen an Steuergeldern ersparen.Mir ist klar, dass ein Vorschlag meinerseits für diese Herrschaften uninteressant ist, da die Wagenräder große Dollar ziehen, die so manche Personen schon im Blick haben und sich in Luft auflösen.Von Franz Hölzl, Kallham.Link: "Dem Hochwasser Platz schaffen" vom 13./14. Juli 2017