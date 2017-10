Waizenkirchnerin auf dem Weg zu den World Skills

10.10.2017, 15:10 Uhr

Katharina Strasser macht ishc mit dem Team Austria auf den Weg zu den World Skills in Abu Dhabi.

HARTKIRCHEN (fui). 40 österreichische Fachkräfte sind gestern Richtung Abu Dhabi aufgebrochen, wo sie vom 14. bis 19. Oktober in 36 Disziplinen bei den "WorldSkills" um berufliches Edelmetall antreten werden. Mit dabei ist die Landschaftsgärtnerin Katharina Strasser, die bei Garten Dobretsberger in Hartkirchen beschäftigt ist. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer, WKOÖ-Direktor Walter Bremberger und Direktor-Stellvertreter Hermann Pühringer verabschiedeten die sechs Medaillenhoffnungen aus Oberösterreich am Linzer Bahnhof. Bei den letzten WorldSkills im brasilianischen Sao Paulo brachte der österreichische Fachkräftenachwuchs acht Medaillen mit.