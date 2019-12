Glühgin-Rezept

Zutaten:

2 cl Stin Sloe Gin

1 Stk Ingwer (ca. 3 cm)

2 Zimtstangen

5 ganze Gewürznelken

200 ml naturtrüber Apfelsaft

Schale einer Orange

1 Messerspitze Piment

Zubereitung:

Die Schale der Orange abreiben und den Inge schälen. Diesen anschließend in kleine Stücke schneiden.

Anschließend alle Zutaten - bis auf den Gin - in einem Topf langsam für rund 20 Minuten erhitzen. Achte darauf, dass du das Ganze auf keinen Fall zum Kochen bringst!

Den fertigen Sud in Tassen oder hitzefeste Gläser füllen und mit jeweils 2 cl Slot Gin auffüllen.

hochgeladen von Désirée Tinhof

Bratapfelpunsch

Zutaten:

650 ml klarer Apfelsaft

850 ml Weißwein

1/2 Vanilleschote, ausgeschabt

3 Nelken

2 Stangen Zimt

1 Bio-Zitrone, dünn abgeschälte Schalengirlande

2 Äpfel

2 EL brauner Zucker

Zubereitung:

Weißwein, Apfelsaft, Zitronenschale und Gewürze in einem Topf vermengen und aufkochen. Eine 3/4 Stunde bei milder Hitze ziehen lassen, Gewürze entfernen bis auf die Vanillestange.

Die beiden Äpfel mit einem Kernhausausstecher entkernen und halbieren. Schnittflächen mit dem Zucker bestreuen und in eine gebutterte Form geben.

Im auf 220 Grad vorgeheizten Ofen 25-30 Minuten backen.

Bratäpfel in einen dekorativen, aber hitzebeständigen Glaskrug setzen und mit der heißen Punschflüssigkeit übergießen.

Sofort servieren.

Dieser Punsch wärmt von innen! Und die Küche duftet!



