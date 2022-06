Bei idealem Wetter ging es nach Hofkirchen zu den Haselbergers zum Mostpicknick unter den 161-jährigen Pichlmostbirnbaum. Bernadette und Peter Haselberger erwarteten uns vor ihrem birnengelben Vierkanthof mit 3 hölzernen Picknickkörben.

Ein Baum. Ein Most.

Eine Sonderheit der Haselbergers ist ein Most nur von einem Baum, unter dem wir unser Familien-Picknick genossen.

Mit Köstlichem zubereitet von Bernadette, von Schafkästerrine über Gemüsequiche, Speck-Wrap bis zu süßen Brandteigkrapferl, für die Kinder köstlich frische Beeren, Waffel und Spießchen. An Getränken gab es neben Apfel- u. Birnensaft natürlich besten Most, welcher von Mostsommelier Peter kreiert wurde.

So verbrachten wir ein paar gemütliche Stunden in der wunderbaren Gegend des Mostviertel, wo wir auch Zeit für Inspirationen fanden.

Die Haselbergers: „Jeder Baum gibt seinen Birnen besonderen Charakter, abhängig von Alter und Standort. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, diese Einzigartigkeit in Flaschen zu füllen: Ein Baum. Ein Most.“