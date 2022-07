Große Freude herrschte in den vierten Klassen nach der letzten abgelegten ECDL-Prüfung an der IMS-Langenhart. Im heurigen Schuljahr haben die Schüler ihr Können in den Modulen „IT-Security, Online-Zusammenarbeit, PC Grundlagen und Online Grundlagen“ bravourös unter Beweis gestellt und somit alle erforderlichen Prüfungen für die Erlangung des ECDL-Zertifikats erfüllt.



Die Schüler*innen sind so bestens für die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt gerüstet.

Das Prüfungsergebnis war mit 99% das beste seit der Einführung des ECDL vor mehr als 20 Jahren, deshalb war die Freude auch doppelt so groß.