Besonders gefragt in der Corona-Krise sind Wissen und Produkte der Arbeitsschutz-Experten von Gebol.

ENNS. Gebol ist ein Familienunternehmen mit Fokus auf Arbeitsschutz und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Themen wie Atemschutz und Hygiene. So gehören viele so genannte "Corona-Artikel" wie die nun allseits bekannten FFP2-Masken, Schutzbrillen und -overalls seit jeher zum Sortiment der Ennser. In Pandemie-Zeiten ebenfalls gefragt sind ElephantSkin-Handschuhe. Die antiviral und antibakteriell behandelten Handschuhe sind waschbar und damit wiederverwendbar – eine Alternative zu Einweghandschuhen im Trockenbereich. Gedacht sind die Handschuhe als Begleiter durch den Alltag, etwa beim Einkauf im Supermarkt, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Fitnessstudio.

Riesige Nachfrage nach Schutz



Corona stellte Gebol vor enorme Herausforderungen. So trafen Anfragen von Blaulicht- und Hilfsorganisationen für alle erdenklichen Artikel zum Schutz vor der Pandemie ein. Auch bei den Bestandskunden stieg die Nachfrage. „Auf gut Glück hätten wir das unmöglich bewältigen können“, sagt Produktmanager Helmut Schmidt. "Nur die langjährigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Lieferanten verhinderten das Auftreten von Engpässen." In den ersten Monaten des Lockdowns 2020 hat das Unternehmen – neben Generallieferungen an das Ministerium und andere Institutionen – eine direkte Kooperation mit dem Roten Kreuz ins Leben gerufen, um zu gewährleisten, dass die Schutzartikel so schnell wie möglich zu den Einsatzkräften gelangen.

Strenge gesetzliche Vorgaben



„Arbeitsschutz ist ein Bereich, der viel Know-How benötigt. Strenge gesetzliche Vorgaben und Normen müssen eingehalten werden, um die Zertifizierung der Produkte zu erlangen“, so Eigentümer und Geschäftsführer Gerhard Frank. Deshalb kümmern sich bei Gebol Mitarbeiter der eigenen Abteilung "Qualität und Konformität" darum, dass nur einwandfreie, EU-zertifizierte und geprüfte Waren angeboten werden.

Wer ist Gebol?

Gebol zählt zu den großen europäischen Anbietern im Bereich „Persönliche Schutzausrüstung“.

Aktuell beschäftigt Gebol am Standort Enns 70 Mitarbeiter. Das Unternehmen verkauft rund 20 Millionen Paar Arbeitshandschuhe im Jahr. Der Jahresumsatz 2020 in der Höhe von 44 Millionen Euro wurde zu 51 Prozent im Export erzielt, Tendenz steigend.

www.gebol.eu