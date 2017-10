Wenn die Beine nicht zur Ruhe kommen wollen

ENNS. Beim Restless-legs Syndrom leiden die Betroffenen unter äußerst unangenehmen Missempfindungen, besonders in den Beinen. Diese Beschwerden treten nur in Ruhe auf und klingen unter Bewegung sehr schnell ab. Trotz dieser typischen Symptome wird die Krankheit auch heute noch oft verkannt und nicht ernst genommen.Zu diesem Thema findet am Mittwoch, 8. November, um 19 Uhr in der Rehaklinik Enns ein Informationsabend statt . Dieser Vortrag leitet Bernhard Haider. Weitere Information sind unter 0699/12293315 erhältlich.