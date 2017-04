Anna Elisabeth Hohenlohe-Öhringen von WKO geehrt

28.04.2017, 11:20 Uhr

Anna Elisabeth Hohenlohe-Öhringen wurde für ihre Lebenswerk mit der Wirtschaftsmedaille von der Wirtschaftskammer OÖ ausgezeichnet.

ASTEN. Rudolf Trauner, Präsident der Wirtschaftskammer (WKO) Oberösterreich, und WKO-Bezirksstellenleiter Wolfgang Wimmer durften die Gründerin des Ausee-Feizeitgeländes, Anna Elisabeh Hohenlohe-Öhringen mit der Wirtschaftsmedaille für ihr Lebenswerk auszeichenen.Mit sehr viel Liebe und hohem Engagement entwickelte die heute 90-Jährige ab dem Jahr 1972 aus einem einst land- und forstwirtschaftlichen Betrieb ein mehr als 300 Hektar großes Erholungsgebiet in Asten und Luftenberg. 1978 wurde der Wasserskilift in Betrieb genommen, 1980 startete der offizielle Badebetrieb. 1983 folgte die Eröffnung des Campingdorfes. Den Campingplatz am Ausee betreut Hohenlohe-Öhringen auch heute immer noch persönlich.

Das Freizeitgelände wird gerade wieder erweitert. Im Bereich des Radfahrereinganges wird gerade ein Zeltplatz mit Kiosk errichtet.