ASK St. Valentin könnte für Vorentscheidung sorgen

02.05.2017, 10:47 Uhr

Mit einem 2:0-Heimsieg über Gallneukirchen konnte sich der aSK St. Valentin in der Landesliga Ost leicht von seinen Verfolgern absetzen. Am Samstag, 17 Uhr, kommt es in Dietach zum Duell Zweiter gegen Erster. Die Niederösterreicher haben die Chance auf eine kleine Vorentscheidung. In der 1. Kalsse Mitte hat der SK Enns mit zwei klaren Siegen wieder in die Spur zurückgefunden. Als nächstes steht die Reise zum Vierten Dionysen auf dem Programm. SK Asten musste mit einem 1:2 zuhause gegen Alkoven einen kleinen Dämpfer hinnehmen. Die nächste Partie bestreitet man in Pucking. Einen Rückschlag gab es in der Oststaffel auch für Union Hofkirchen mit einer 1:5-Klatsche bei Spitzenreiter Schlierbach. In St. Marien gibt es Gelegenheit zur Wiedergutmachung.