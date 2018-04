Heimpleite besiegelt Abstieg von Union TTI St. Florian

21.04.2018, 14:24 Uhr

Nach der 0:6-Niederlage gegen Aufstiegsaspirant FC Gleisdorf am Freitagabend ist der Klassenerhalt auch rechnerisch nicht mehr möglich.

ST. FLORIAN. Bereits vor Beginn der aktuellen Spielzeit war klar: Es wird keine leichte Saison für das Aushängeschild der Region, Union TTI St. Florian, in der Regionalliga Mitte. Vier Runden vor Meisterschaftsende ist der Abstieg in die OÖ-Liga nun auch fix. Freitagabend gastierte der Tabellenzweite aus Gleisdorf im Florianer Sportpark. Nur ein Sieg gegen die Mannschaft aus der Steiermark hätte die theoretische Chance auf den Ligaverbleib am Leben gehalten. Die Gäste zeigten jedoch kein Mitleid und machten schnell klar, dass sie die drei Punkte mit nach Hause nehmen wollen. Die erste Möglichkeit der Partie hatten aber die Gastgeber aus St. Florian. Ein Schuss von Kapitän Gabriel Schneider wurde gefährlich abgefälscht, fand aber nicht den Weg ins Tor (10.). Praktisch im Gegenzug die Führung für den FC Gleisdorf: Nach einer flachen Hereingabe verwerte David Gräfischer zum 0:1.

Kopie vom 0:1



Später Doppelschlag

Von Minute zu Minute übernahmen die Steirer das Spielgeschehen. Ein Kopfballtor in Minute 30 wurde noch zurecht wegen Abseits aberkannt. Nach 36 Minuten das gleiche Bild wie beim 0:1. Zuerst vergab Gabriel Schneider per Kopf und schon folgte das 0:2. Mit einem Haken schickte Gleisdorf-Spieler Markus Ostermann zwei Verteidiger ins Leere, sein Schuss wurde unhaltbar für Florian-Keeper Dominik Leonhartsberger abgefälscht. Zwei Minuten später verhinderte der Goalie mit einer guten Fußabwehr im Eins-gegen-Eins das 0:3. Kurz nach dem Seitenwechsel folgte dann aber auch der dritte Treffer für die Gäste. Ein Abstimmungsfehler in der Florianer Defensive ermöglichte David Gräfischer den Ball ins leere Tor einzuschieben.Nennenswerte Chancen für die Union St. Florian gab es in Durchgang zwei keine mehr. Zu beschäftigt waren die Verteidiger eine hohe Niederlage zu verhindern. In der 64. Minute mussten die Gastgeber aber bereits das 0:4 hinnehmen. Zuerst parierte Leonhartsberger einen Kopfball, beim anschließenden Eckball war jedoch Luca Tauschmann zur Stelle. Als viele schon mit den Gedanken beim Schlusspfiff waren, folgte noch ein Doppelschlag der Steirer. In Minute 91 entschied Schiedsrichter Günter Messner völlig zurecht auf Elfmeter für Gleisdorf. Ohne Probleme versenkte diesen David Gräfischer und machte damit den Dreierpack perfekt. Und wenige Sekunden nach dem 0:5 jubelte Markus Ostermann über seinen zweiten Treffer und stellte den Endstand von 0:6 her.