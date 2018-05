Mehr als 300 Teilnehmer beim 14. Ennser Stadtlauf

06.05.2018, 20:08 Uhr

ENNS. Am 1. Mai ging der bereits traditionelle Ennser „Sparkassen“ Stadtlauf über die Bühne. Bei angenehmen Temperaturen und bester Stimmung am Streckenrand waren vor allem wieder zahlreiche Nachwuchssportler bei den Kinderläufen am Start. Die Tagessiege beim Hauptlauf über 8 Kilometer gingen heuer an Georg Stöbich und Julia Ecker.



In einer Zeit von 26:53 konnte sich Georg Stöbich überraschend gegen den Duathleten und Sieger des Ennser Stadtlaufes 2015, Karl Prungraber durchsetzen. Dritter wurde Philipp Obermüller. Bei den Damen lieferten sich Julia Ecker und Edith Brandl einen spannenden Zweikampf, den schließlich Ecker in einer Zeit von 32:45 für sich entscheiden konnte. Platz Drei in der Damenwertung ging an die neue Ennser Stadtmeisterin Katharina Reinegger. Ennser Stadmeister wurde Lukas Kaufmann, der damit seinen Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen konnte.

Besonders erfreulich war auch heuer wieder der hohe Andrang bei den Kinderläufen. Rund 170 Kinder und Jugendliche waren am Start, die von den Zuschauern kräftig angefeuert wurden. Ein weiteres Highlight war der Friendship-Teambewerb, bei dem in 3er-Teams gelaufen wurde. Die schnellste Firmenmannschaft hieß heuer „Digital City Solutions“, die Vereinswertung ging an den Ennser Sportklub.Fotos und Ergebnisse unter http://www.swimbikerun-enns.at/